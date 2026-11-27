Informes de vigilancia epidemiológica muestra un comportamiento activo de las enfermedades respiratorias, miles de casos de neumonía se han registrado a lo largo del año en El Salvador, en la semana 44 se contabilizaban 219 casos, pero ¿cómo se puede diferenciar una neumonía de una gripe o resfriado común?

Una alta proporción de pacientes de neumonía han necesitado hospitalización, según últimos informes en el país se han registrado 6,795 egresos hospitalarios, con una letalidad del 3.60%

La vacunación es una de las principales medidas para prevenir la neumonía, sin embargo, especialistas también recomiendan mantener una buena higiene de manos, evitar el contacto con personas enfermas, ventilar los espacios, no exponerse al humo del tabaco y asistir a especialistas de inmediato ante signos de alarma.