La jefa de gobierno de la capital compartió en su cuenta oficial de x una lista preliminar de las personas hospitalizadas y señaló que se actualizará de acuerdo con las necesidades médicas de los heridos.

Videos de cámaras de vigilancia muestran el momento en el que el vehículo, que transportaba 49,500 litros de gas, quedó volcado sobre la calzada, se extiende una columna de humo color blanco y rápidamente el fuego avanza por varios metros a la redonda y logra una altura considerable dejando varias personas quemadas.