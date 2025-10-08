En un 14% incremento el ingreso de hondureños a El Salvador durante la semana morazánica, nombrada así por Francisco Morazán quien representa una figura de Unión Centroamericana y es en donde se unen tres feriados nacionales, este asueto fue aprovechado por 48,000 personas que ingresaron al país por diferentes puntos fronterizos.

Al cierre de este año se proyecta el ingreso de 500,000 hondureños y se espera que quienes visitaron el país durante el reciente periodo vacacional lo hagan en diciembre.

Honduras, Guatemala y Estados Unidos son los principales mercados y representan un 82% del total de visitantes que entran a El Salvador. De manera general, el Ministerio de Turismo registra el ingreso de 3 millones de personas, de enero hasta la primera semana de octubre, y se estima el ingreso de un millón más durante los próximos meses.

Entre las apuestas del rubro es potenciar el turismo religioso y el de bodas.

Respecto al proceso migratorio asegura se tiene mayor agilidad tanto en el aeropuerto internacional Monseñor Romero, así como en el de Ilopango. Para quienes ingresan por las fronteras terrestres no tienen que bajarse del vehículo.