El tamaño de las tortillas se ha reducido al menos en el mercado de Santa Tecla, Ana se dedica a comercializarlas asegura que el aumento en el costo del maíz la obligó a hacer este alimento más pequeño, en el último mes de acuerdo a estas personas el quintal de maíz aumento de 28 dólares a $35.

Pero que dicen quienes viven de la venta de maíz, revelan que el alza en los últimos 3 meses aumentó hasta los 10 dólares por quintal.

La Cámara Salvadoreña de Pequeños y Medianos Productores, señala una posible especulación en el aumento del precio del maíz, aseguran que hay suficiente de este grano para cubrir la demanda nacional.

El consumo nacional de maíz es de 18 millones de quintales, la proyección de Campo para 2025, es que la producción nacional podría enfrentarse a un déficit de al menos 5 millones de quintales.