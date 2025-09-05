En El Salvador, 95 de cada 100 personas tienen al menos un celular, que ya no solo se usa para llamar, sino también para pagar servicios, recibir notificaciones, participar en reuniones virtuales y hasta realizar consultas médicas en línea.

Según la Superintendencia de Electricidad y Telecomunicaciones, en el país hay más celulares que habitantes. Solo en el 2020 habían 10,05,464 líneas activas, cifra que se incrementó en 2024 con 11.4 millones, mientras que en primer trimestre del 2025 contabiliza 11,024,628 líneas activas.

El censo nacional destaca que más de 4,369,000 salvadoreños prefieren los teléfonos inteligentes, por la diversidad de aplicaciones y servicios que ofrecen.

Además, la Siget en el 2020 reportaba un 93% en cobertura celular, mientras que para este año ya se tiene un incremento del 98% a esto se suma el 98% de los usuarios que cuenta con servicio 3G.

En contraste, los teléfonos fijos están en desuso y solo un poco más de 800,000 hogares conserva una conexión en funcionamiento para este año, mientras que los teléfonos públicos, desaparecieron.