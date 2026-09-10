Incrementa el desempleo juvenil en Las Américas

Conseguir trabajo es cada vez más difícil para los jóvenes, el desempleo juvenil mundial subió a 12.4% en 2025, después de haber alcanzado en 2023 su nivel más bajo en más de dos décadas. Hoy, 67 millones de jóvenes entre 15 y 24 años buscan trabajo sin éxito, según la Organización Internacional del Trabajo.

En 2025, alrededor de 67,624 jóvenes de entre 16 y 29 años estaban desempleados en El Salvador, según la encuesta de hogares de propósitos múltiples, esta cifra representa una tasa de desempleo juvenil cercana al 8% de la población económicamente activa de ese grupo de edad.

En América del Norte, el desempleo juvenil subió de 8,3% en 2023 a 9,8% en 2025. Los niveles más altos se registran en los estados árabes y el norte de África, con más de 20%, mientras que, en áfrica subsahariana, aunque el desempleo es de 8,4%, muchos jóvenes terminan en empleos informales y precarios.

Por otra parte, también aumento el número de jóvenes que no estudia, no trabaja ni recibe formación, son más de 257 millones de personas en esta situación, las mujeres representan el grupo más afectado.

A esta realidad se suma otro desafío, la inteligencia artificial. La OIT estima que el 6.1% de los empleos que ocupan jóvenes de 15 a 29 años está especialmente expuesto a los cambios que genera esta tecnología, los puestos administrativos y de oficina están entre los más vulnerables, mientras que crece la demanda de profesionales en ciencia, salud, ingeniería y tecnología.

La OIT hace el llamado a preparar a los jóvenes para un mercado laboral que ya está cambiando, más educación y capacitación serán fundamentales para que las nuevas generaciones no solo encuentren trabajo, sino que tengan las herramientas para responder a las demandas profesiones del futuro.