El informe de la Organización Panamericana de la Salud resalta un alza en las ventas que pasaron de un 8.3% a un 9.2% y se ha catalogado como el inicio de una pandemia. Que al analizar el tema de salud también se encontró una relación con el incremento del peso.

Estudios también vinculan a los alimentos ultraprocesados con enfermedades como las cardiovasculares o Parkinson.

Los riesgos son aún mayores, cuando se consume este tipo de alimentos durante los primeros años de vida.

Para identificar un alimento ultraprocesado, la Organización Mundial de la Salud recomienda leer la lista de los ingredientes, que incluyan sustancias no reconocibles o aditivos como saborizantes, colorantes, emulsionantes y conservantes. Otros de los aspectos a destacar son el exceso de azúcar, sal y grasas.