13,600 jóvenes a nivel nacional se sometieron al examen de admisión de la Universidad de El Salvador ciclo 01-2026, según el rector de la institución esto representa un incremento del 8% comparado con las aspiraciones del año anterior.

Carreras de salud e ingeniería, son las que mayor demanda están teniendo en la UES, aseguró Quintanilla; mientras que trabajan por impulsar otras carreras como sociología, para que no desaparezcan de su oferta académica.

Para el 2026 la UES recibirá un refuerzo de 2.2 millones para su presupuesto anual, es decir contará con 116.5 millones de dólares para operar y cubrir sus necesidades, aunque la institución había solicitado un monto de 375 millones de dólares.

Además, estudiantes que por algún motivo no realizaron su examen de admisión la fecha correspondiente, la UES ha dado una prórroga para hacerlo el próximo 10 de octubre.