En El Salvador el acceso a servicios financieros aún representa un desafío importante. Según el informe de conectividad e inclusión financiera en la economía digital de Global Findex del Banco Mundial, solo el 43% de la población adulta tiene una cuenta bancaria formal, aunque esta cifra refleja una mejora en comparación con años anteriores, todavía evidencia una brecha en materia de inclusión financiera.

En 2024 el país registro más de 361,000 nuevos usuarios que se incorporaron a plataformas digitales. El uso de la banca móvil continúa liderando esta transformación, más de 1.5 millones de personas ya utilizan esta modalidad mientras cerca de 726,000 acceden a servicios financieros a través de plataformas web.

Un 10.9% de la población adulta posee una cuenta de este tipo, respaldada por un marco normativo que garantiza la seguridad y regulación de los fondos electrónicos, bajo la supervisión del Banco Central de Reserva.

A pesar de estos avances, el acceso al crédito sigue siendo limitado: solo uno de cada diez salvadoreños cuenta con un producto crediticio. Además, las poblaciones rurales enfrentan mayores obstáculos para integrarse plenamente al sistema financiero formal.

28% de los salvadoreños reciben o hacen pagos de manera digital, 14% tienen ahorros formales dentro de aplicaciones bancarias y un 11% tienen prestamos formales mientras que un 87% tiene un teléfono móvil y 81% uso internet en los últimos 3 meses.

Los datos del Global Findex reflejan logros en inclusión digital y financiera además de desafíos importantes, para incluir a adultos a la economía digital y al sistema financiero formal.