Incertidumbre por vencimiento del TPS

Faltan pocos días para que el estatus de protección temporal finalice afectando a más de 200,000 salvadoreños que están amparados a este programa migratorio. Abogados ya atienden a compatriotas que están buscando asesoría para encontrar alternativas a su situación.

De momento los esfuerzos para buscar una prórroga del estatus se enfocan hacia el secretario de Seguridad Nacional, la Casa Blanca y el Congreso.

Organizaciones como la Alianza Nacional TPS confirma que en los tribunales hay obstáculos que impiden litigar a favor de los tepesianos.

Si el gobierno no define el futuro del TPS antes del 9 de septiembre, la ley automáticamente otorga una extensión del plazo por seis meses más.

En los próximos días la alianza nacional TPS prepara reuniones con congresistas estadounidenses para buscar respaldo político a iniciativas que permitan solucionar la situación de los tepesianos.