Un camión cisterna fue necesarios para sofocar un incendio que se originó en un taller automotriz en Ciudad Merliot. Bomberos intentaban apagar el fuego para que no continuará expandiéndose, tras varios minutos la emergencia fue controlada, sin embargo, el siniestro ocasionó daños no solo en el inmueble sino también en dos vehículos que se encontraban en el lugar.

Tanto bomberos como socorristas aseguran que atender este tipo de incendios se está volviendo algo frecuente; por lo cual hacen una serie de recomendaciones para prevenirlos.

Hasta el momento no se han revelado las causas que habrían originado esta emergencia, pues las investigan continúan para esclarecer el hecho.