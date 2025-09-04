Un incendio se registró la noche de este jueves en la residencial Alta Vista, en el polígono 8 de Tonacatepeque, San Salvador. El siniestro ocurrió alrededor de las 7:40 p.m., lo que movilizó rápidamente a cuerpos de socorro y elementos de bomberos para controlar las llamas y evitar su propagación a otras viviendas.

Durante la emergencia, una persona resultó lesionada y varias más fueron atendidas por inhalación de humo. Las autoridades investigan las causas del incendio, así como las pérdidas materiales ocasionadas por el fuego.