Un puesto del mercado municipal de Apopa fue consumido por las llamas, en el local se comercializaban diversos productos, incluyendo plástico y otros elementos que debido al material facilitaban que el fuego se propagara con rapidez, pero la pronta intervención de bomberos y socorristas evitó que otras ventas se afectaran.

Comandos de Salvamento destacó que en este mercado cuentan con una alarma ante un caso de incendio, lo que facilitó para que la emergencia fuera atendida de inmediato.

Pese a la magnitud del incendio, Cruz Roja salvadoreña dijo que no se reportaron personas lesionadas por quemaduras, ni afectadas por inhalación de humo.

Hasta el momento se desconoce a cuánto ascienden el monto de las pérdidas y el Cuerpo de Bomberos investiga cual habría sido la causa del siniestro.