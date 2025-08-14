Estas son las imágenes de las llamas que consumieron por completo una llantería ubicada en el distrito de Apopa, el establecimiento se encontraba en la lotificación Joyas del Norte, en la calle antigua a Nejapa en San Salvador oeste.

Al lugar acudieron Cuerpos de Bomberos y Protección Civil, quienes trabajaron durante varios minutos para controlar el incendio y evitar que las llamas se propagaran a otros sectores.

Después de varios minutos de intervención las instituciones informaron que extinguieron el incendio y realizaron tareas de enfriamiento y remoción de escombros, hasta el momento no han confirmado las causas del incidente, asegurando que las investigaciones continuarán. El incendio no dejó personas afectadas, únicamente pérdidas materiales.