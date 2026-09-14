Incendio en geriátrico deja 16 adultos mayores fallecidos en el sur de Chile

Un incendio registrado la noche del viernes en un geriátrico de Pitrufquén, en la región de La Araucanía, Chile, dejó 16 personas fallecidas. Las llamas fueron controladas durante la madrugada por los equipos de emergencia que acudieron al establecimiento.

De acuerdo con información preliminar, en el lugar se encontraban 26 residentes y una cuidadora cuando comenzó el siniestro. Diez adultos mayores sobrevivieron y fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica.

Las autoridades locales decretaron tres días de duelo, mientras la Fiscalía investiga el origen del incendio y busca descartar la participación de terceros.