Un incendio en un bus de transporte se registró en el kilómetro 16 de la carretera Panamericana, sector Los Chorros, en el sentido occidente-oriente, culminando con saldo blanco sin personas afectadas según reportes oficiales.

Bomberos atendieron la emergencia y lograron sofocar las llamas que consumieron parcialmente la unidad, generando daños materiales y congestionamiento vehicular en el tramo.

Las autoridades confirmaron que el siniestro solo dejó pérdidas económicas y retrasos en la circulación, sin que se reportaran víctimas o heridos durante la intervención de los equipos de emergencia desplegados en la zona.