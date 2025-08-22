Un incendio estructural se registró durante la noche de este viernes en un local comercial de ropa ubicado en la Primera Calle Poniente y Tercera Avenida Norte, en el centro de San Salvador.

Según reportes preliminares, las llamas consumieron la totalidad de la mercancía del establecimiento, mientras elementos de Cuerpos de Bomberos trabajaron durante varios minutos para controlar las llamas y evitar que se propagaran a negocios colindantes.

Personal de Comandos de Salvamento brindó asistencia prehospitalaria a la propietaria del local, quien presentó una crisis nerviosa a causa del siniestro, aunque no se reportaron heridos de gravedad ni daños estructurales mayores.