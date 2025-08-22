Un voraz incendio estructural devoró por completo un local comercial en la primera calle Poniente y tercera avenida Norte, en el centro de San Salvador.

Los cuerpos de bomberos y comandos de salvamento lograron controlar las llamas después de varios minutos de intensa labor, evitando que el fuego se propagara a los negocios aledaños.

Aunque las pérdidas materiales son totales, las autoridades confirmaron que no se reportaron personas lesionadas, y solo la propietaria, identificada como Ana de Castillo, fue atendida por una crisis nerviosa ante la devastadora escena.