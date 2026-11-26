Proteger la tortuga golfina, carey, prieta y baule es una de las apuestas de este nuevo vivero en el parque recreativo de la Costa del Sol, el corral Callotl la infraestructura incluye un espacio de incubación con capacidad para hasta 100,000 huevos al año, una caseta de vigilancia y un área destinada a actividades educativas y de sensibilización ambiental.

Moisés García un experimentado cuidador será uno de los que, encargados de velar por la seguridad de todo el proceso, asegura, que el tiempo aproximado de incubación es de hasta 55 días.

Esta iniciativa es respaldada por la fundación Domech, el gobierno, y el Fondo de Inversión Ambiental de El Salvador en los últimos 22 años han contribuido a liberar aproximadamente 10 millones de tortugas.

La construcción y puesta en funcionamiento del corral Callotl se desarrolla por el proyecto “Fortalecimiento a la conservación, educación y sensibilización ambiental sobre tortugas marinas y sus hábitats”.