Inauguran Salvador Travel Market 2026 con representantes de 17 países

La Cámara Salvadoreña de Turismo inauguró la segunda edición del Salvador Travel Market 2026, que reúne a representantes de 17 países y busca que empresas locales presenten sus servicios y consigan nuevos contactos comerciales.

Los compradores y medios internacionales ya recorrieron destinos como Surf City, el Centro Histórico, volcanes del occidente, los manglares de la Bahía de Jiquilisco y la Barra de Santiago.

El sector privado acompaña el esfuerzo con inversión y transformación del capital humano.

La jornada comercial continuará con reuniones entre empresarios y compradores internacionales.