Inauguran Salvador Travel Market 2026 con representantes de 17 países

Empresarios buscan nuevos contactos comerciales.

La Cámara Salvadoreña de Turismo inauguró la segunda edición del Salvador Travel Market 2026, que reúne a representantes de 17 países y busca que empresas locales presenten sus servicios y consigan nuevos contactos comerciales.

Los compradores y medios internacionales ya recorrieron destinos como Surf City, el Centro Histórico, volcanes del occidente, los manglares de la Bahía de Jiquilisco y la Barra de Santiago.

El sector privado acompaña el esfuerzo con inversión y transformación del capital humano.

La jornada comercial continuará con reuniones entre empresarios y compradores internacionales.