Inauguran mural en Tonacatepeque para evidenciar el retorno de migrantes

La alcaldía de San Salvador Este cuenta con una Bolsa de Empleo que ayuda a capacitar y conseguir oportunidades laborales para los salvadoreños retornados. Los usuarios pueden acercarse a las oficinas ubicadas en los distritos de Tonacatepeque, Ilopango, Soyapango y San Martín.



La Bolsa de Empleo mantiene contacto con empresas que tienen plazas disponibles y cuenta con una base de datos de oportunidades. Los interesados también pueden consultar la página Colócate San Salvador Este para conocer las plazas disponibles.

La inauguración del mural en la residencial Libertad de Tonacatepeque busca evidenciar el regreso de las personas que han estado en el exterior. La iniciativa también promueve la prevención de los riesgos de la migración y el arraigo familiar.