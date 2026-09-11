Inauguran mini nido en hospital Zacamil

Cada día, entre cinco y seis salvadoreños nacen en el hospital nacional Zacamil y ahora las madres y sus bebés contarán con un nuevo espacio para recibir atención durante uno de los momentos más importantes de sus vidas, el Ministerio de Salud lanzó el mini nido, un área especializada que busca brindar una atención más segura, cercana y humanizada durante el embarazo, el parto y la recuperación.

El nuevo espacio cuenta con áreas para evaluación, preparación, parto y recuperación, además de quirófanos para atender partos programados y emergencias obstétricas. Pero también incorpora el llamado cuarto mariposa, destinado a brindar privacidad y acompañamiento a las familias que enfrentan una pérdida gestacional, perinatal o neonatal.

El hospital Zacamil ocupa el segundo lugar dentro de mini nidos del país, con el 14.6% de los nacimientos registrados en esta red. Este modelo ya se implementa en otros centros de salud como el de Soyapango, y forma parte de la expansión del proyecto nacer con cariño, que busca cambiar la experiencia y la atención que reciben las madres y los recién nacidos en el sistema público de salud.