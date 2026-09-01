Inauguran mes de la Independencia Patria

Durante todo septiembre se desarrollarán los actos cívicos en el país, esto por la conmemoración de los 205 años de independencia que El Salvador y los pueblos centroamericanos celebran, en el país se dio inicio a estas actividades con un evento que incluyó presentaciones musicales, bailes y expresiones folclóricas. El vicepresidente de la República brindó el mensaje inaugural.

Destacó la importancia de estas fechas para los salvadoreños y su significado histórico.

Al acto asistieron estudiantes, docentes, miembros del cuerpo diplomático y funcionarios públicos. La actividad se realizó en el palacio nacional, ubicado en el centro histórico de San Salvador.