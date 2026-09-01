Inauguran mes de la Independencia Patria

El mes de la independencia ya comenzó, autoridades, estudiantes y representantes de distintos sectores participan en las actividades cívicas.

Durante todo septiembre se desarrollarán los actos cívicos en el país, esto por la conmemoración de los 205 años de independencia que El Salvador y los pueblos centroamericanos celebran, en el país se dio inicio a estas actividades con un evento que incluyó presentaciones musicales, bailes y expresiones folclóricas. El vicepresidente de la República brindó el mensaje inaugural.

Destacó la importancia de estas fechas para los salvadoreños y su significado histórico.

Al acto asistieron estudiantes, docentes, miembros del cuerpo diplomático y funcionarios públicos. La actividad se realizó en el palacio nacional, ubicado en el centro histórico de San Salvador.