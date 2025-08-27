A un costo de 34 millones de dólares se inauguró el mercado san miguelito, el renovado edificio cuenta con 1,040 locales y 45,000 metros cuadrados, con 4 niveles más una terraza que contará con floristerías, piñaterías, bazares, lácteos y alimentos variados. Con esta organización por niveles se busca mantener la esencia tradicional del histórico mercado, consumido por un incendio hace cuatro años.

El costo por locales se mantendrá, no habrá cobros ni impuestos municipales extras para los comerciantes. Además, se abrieron oficialmente los mercados de chalchuapa Santa Ana, Tapalhuaca en La Paz y El Triunfo en Usulután, además se habilitó la plaza gastronómica Monte San Juan en Cuscatlán.

Esos centros, de abasto forman parte de la Red Nacional de Mercados públicos. Institución que tendrá la administración de centros de estos nuevos, lugares además de los cedidos desde las alcaldías, y los remodelados entre sus facultades están emitir normativas para el funcionamiento de los mismos, adjudicar puestos de ventas o revocar permisos.