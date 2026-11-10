Inauguran centro Hortinnova en Morazán

El centro de capacitación Hortinnova fue inaugurado en la agencia de extensión del Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal en Osicala en Morazán para formar a 50 técnicos y 250 productores de la zona oriental en técnicas de producción de hortalizas.

La infraestructura representa una inversión superior a 200,000 dólares en construcción y equipamiento. Forma parte del proyecto de cooperación triangular para el fortalecimiento de las capacidades de tecnología hortícola en el corredor seco centroamericano, financiado por la Agencia de Cooperación Internacional de Corea.

Como acciones complementarias, el proyecto incluyó la construcción de un pozo, la compra de reactivos para laboratorios, la instalación de una estación meteorológica y el fortalecimiento de capacidades institucionales en tecnologías hortícolas. El pozo abastecerá el sistema de fertirriego y permitirá preparar las mezclas nutritivas para las áreas de cultivo. La estación meteorológica dará seguimiento al clima en una zona marcada por la escasez de agua, las altas temperaturas y la degradación de los suelos.

La formación se enfocará en la producción de hortalizas en ambientes protegidos y en el uso de biofertilizantes y bioinsumos elaborados con recursos locales. Se busca reducir el uso de agroquímicos sintéticos y los costos de producción.