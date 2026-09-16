Inauguran centro escolar en cantón Los Toles

Estudiantes del centro escolar del cantón Los Toles en Ahuachapán Centro ya cuentan con una nueva infraestructura que fue construida con una inversión de 1.2 millones de dólares. La escuela fue intervenida desde cero, se le añadieron dos aulas para parvularia y se hicieron trabajos en otros ocho salones de clase.

El presidente Nayib Bukele también detalló las adecuaciones hechas para la niñez y primera infancia.

Con una inversión de más de 12 millones de dólares, el Ministerio de Obras Públicas entregó una calle que conecta Ahuachapán con Guatemala y que ya beneficia al menos a 4,000 familias, además de 586 estudiantes de tres centros educativos.

El presidente de la República también instruyó a la ministra de Educación, Karla Trigueros, para que dotara a los alumnos del centro escolar Los Toles con equipo informático, tecnología y tutores de inteligencia artificial.