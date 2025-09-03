Dos ecuatorianos y un colombiano recibieron la pena máxima de 15 años de prisión por el delito de tráfico ilícito de drogas, tras ser capturados en altamar el 22 de junio de 2024 con más de dos toneladas de cocaína valuadas en 54.9 millones de dólares.

La intervención ocurrió a 630 millas náuticas al sur del estero de Jaltepeque, donde viajaban en una embarcación de bajo perfil que transportaba 105 bultos de narcóticos.

El tribunal ordenó la destrucción de la droga incautada y el comiso del dinero relacionado al ilícito, en una sentencia condenatoria que demostró la participación individual de cada acusado.