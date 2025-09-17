Miguel Ángel Ramos Ayala fue condenado a 50 años de prisión por el feminicidio de su pareja ocurrido en diciembre de 2021 en Nueva Concepción, Chalatenango.

El Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador determinó que Ramos Ayala citó a la víctima a una cancha de fútbol desolada donde le provocó una herida mortal con arma de fuego.

El tribunal estableció la existencia de un ciclo previo de violencia física y psicológica por parte del agresor, quien buscaba controlar y celar a la víctima.

Este caso se enmarca en las 16 muertes violentas de mujeres registradas entre enero y agosto de 2025 en El Salvador, donde el 56% fueron perpetradas por parejas.