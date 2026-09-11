Impactos del fenómeno del niño en el sector agrícola

El fenómeno del niño continúa agravando la situación de millones de personas en Centroamérica y ahora organizaciones advierten que la sequía, el calor extremo y la falta de alimentos podrían empeorar en los próximos meses.

La concertación regional para la gestión de riesgos, que reúne a organizaciones de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, mostró su preocupación por la situación que enfrentan principalmente las comunidades rurales del corredor seco centroamericano.

Según la Organización Meteorológica Mundial, el niño se ha consolidado y podría alcanzar una intensidad muy fuerte, generando más sequías, inundaciones y temperaturas extremas, agosto fue el mes más cálido registrado en todo el mundo con temperaturas de más de 10 grados de lo normal.

Uno de los datos que más preocupa está relacionado con los alimentos, un estudio realizado en 354 comunidades de 58 municipios de Centroamérica reveló que algunos hogares han perdido casi el 100% de su producción de maíz y frijol.

La situación ya ha llevado a que El Salvador y Panamá activen Alerta Roja, mientras otros países de la región mantienen diferentes niveles de alerta y monitoreo. Ante este panorama, las organizaciones piden acciones urgentes para garantizar alimentos, agua y salud para las familias más afectadas, además de mayor inversión para las zonas vulnerables del corredor seco.