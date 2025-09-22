Un violento choque frontal en el kilómetro 15 y medio de la carretera Troncal del Norte dejó como saldo a tres personas lesionadas, quienes requirieron traslado urgente a un centro hospitalario.

El siniestro, que involucró a dos vehículos, se habría originado porque el conductor de uno de ellos, debido a un desconocimiento de la vía, circulaba en sentido contrario.

Los equipos de socorro atendieron a las víctimas en el sitio, mientras que la Policía de Tránsito realizó las inspecciones correspondientes y aplicó las pruebas de alcoholemia, cuyos resultados fueron negativos para ambos conductores.