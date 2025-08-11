Adquirir bienes y servicios a través de plataformas digitales se ha convertido en una práctica cada vez más común en El Salvador, impulsada por la acelerada digitalización y la facilidad que ofrecen estos canales para concretar compras de forma más fácil, según datos del portal global de estadísticas económicas Statista, el comercio electrónico en el país proyecta un crecimiento anual entre el 8% y el 10% hasta 2029, el economista Carlos Acevedo señala que todos los procesos productivos están atravesando una fase de digitalización, lo que consolida la transición hacia una economía digital.

Pese a sus beneficios, aún existe un segmento de la población que desconfía de estas plataformas, ya sea por malas experiencias previas o por temor a ser estafado.

Para el especialista, es clave implementar marcos regulatorios que protejan al consumidor y garanticen operaciones seguras.

De acuerdo con las proyecciones de Statista, el comercio electrónico en El Salvador podría alcanzar un valor de 1,250 millones de dólares al cierre de 2025, consolidándose como uno de los sectores con mayor dinamismo económico en los próximos años.