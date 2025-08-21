El centro de predicciones climáticas de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, informó que el fenómeno del niño continuará en estado neutral con una probabilidad del 56% que se mantenga así entre agosto y octubre de este año. Sin embargo, el informe detalla que puede existir un periodo breve de condiciones climáticas relacionadas al fenómeno de la niña, con una probabilidad del 58% entre noviembre y enero del próximo año.

Especialistas señalan que parte de los impactos del cambio climático, son estas anomalías que durante el año se pueden registrar ambos fenómenos, por lo que señalan la importancia de tomar medidas para reducir probabilidades de afectaciones.

Luego de este periodo, existen proyecciones favorables para disipe y se retome la fase neutral.