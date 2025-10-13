Los impactos climáticos cada vez se irán agravando en el territorio salvadoreño asegura Navarro, ocasionando nuevos puntos vulnerables en el país y menos resistencia a fenómenos climáticos, como las lluvias, tal como paso recientemente en Santa Ana.

Además, dijo que el incremento de construcción en el territorio podría aumentar los impactos climáticos en el país.

La acumulación de basura en las alcantarillas continúa siendo una de las principales causas por la que el sistema de drenajes en el país está colapsando, el 24% de los residuos sólidos que se generan a diario en el país, son plásticos que quedan obstruyendo el paso de aguas lluvias y terminan contaminando los ríos del país.