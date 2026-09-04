Impacto de las restricciones en el canal de Panamá

Ya entró en vigencia la restricción anunciada por el canal de Panamá, que reduce el paso a 34 barcos diarios de un promedio de 36 que circulan normalmente por esta vía.

De acuerdo con la administración, las pocas lluvias que han caído sobre la cuenca hidrográfica del canal, asociadas a una sequía producto del fenómeno del niño, redujeron el agua de las esclusas complicando el paso de las embarcaciones. Esta situación tendrá repercusiones para El Salvador, dice el economista Cesar Villalona, sobre todo por el encarecimiento de los productos.