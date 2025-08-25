La productividad laboral puede disminuir de acorde a la temperatura según las Naciones Unidas, la reducción puede ser de un 2% a un 3% por cada grado Celsius que a partir de los 20 grados vaya incrementando, además puede generar golpes de calor, deshidratación, disfunción renal y trastornos neurológicos.

Ana Cecilia se dedica a la venta de agua de forma ambulante, trabaja de 10 de la mañana a 6 de la tarde, su mayor desafío es el sol, porque en ese lapso está totalmente expuesta, es consciente de los riesgos.

Mientras que quienes salen a caminar, aseguran que toman sus medidas, como tomar suficiente agua o no exponerse directamente al sol de forma prolongada

La Organización Mundial de la Salud recomienda a los países a diseñar políticas de salud laborales específicas, educar y capacitar en temas relacionados porque son 2 mil 400 millones de trabajadores que a diario están expuestos a las condiciones de la intemperie, en la mayoría de casos sin protección.