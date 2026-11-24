Uno de cada cuatro empleos en el mundo está expuesto a la inteligencia artificial, según la Organización Internacional del Trabajo.

Algunos puestos como los operadores de call center podrían ser automatizados en los próximos años.

Sostienen que esas plazas no desaparecerán, sino que cambiarán sus funciones.

Los trabajos lingüísticos y humanísticos figuran entre los oficios que no serían reemplazados por esta tecnología.

Napoleón Pérez, especialista en IA, mencionó el caso de traductores, sociólogos y personas que trabajan en literatura.

Argumentó que el texto que genera la inteligencia artificial generativa carece de personificación y de ciertos ritmos y tonos.

Otra de las profesiones que resistiría el reemplazo es la de maestro. Sectores como la agricultura y el comercio ya utilizan estas herramientas.

En América Latina, el 82 % de los trabajadores las incorpora en sus actividades laborales.

La conducción de vehículos es una de las tareas fácilmente trasladables a la inteligencia artificial, por sus patrones y reglas específicas.

Lo mismo ocurre con cierta maquinaria capaz de reconocer imágenes o ejecutar acciones como fertilizar o manejar de forma automática.

Según el Banco Interamericano de Desarrollo, el 24 % de los adultos en El Salvador utiliza inteligencia artificial y solo el 18 % la emplea en su trabajo.

Esa cifra representa uno de los porcentajes más bajos de América Latina. El 76 % no utiliza esta tecnología y el 82 % tampoco la usa en el ámbito laboral.