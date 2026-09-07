Impacto al bolsillo de los salvadoreños por alza de los combustibles

Él es Ulises Guevara, quien en los últimos meses ha tomado medidas para ahorrar gasolina, algunas de estas, caminar hacia lugares cercanos o trasladarse en autobús, y utilizar su vehículo únicamente cuando lo considera indispensable.

Desde enero a la fecha, en todo el país se han registrado alzas en los combustibles que oscilan entre $1.05 y $1.11. El incremento porcentual ha sido del 27.7 % al 30.4 %; es decir, el galón pasó de costar $3.72 a $4.80. La ciudadanía asegura que ya resiente el impacto en su bolsillo.

En condiciones de mucho tráfico, un vehículo tipo sedán puede rendir de 30 a 40 kilómetros por galón, para poner un ejemplo de cómo impacta el incremento en los precios del combustible, supongamos que un automotor hace 35 kilómetros con un galón de gasolina y su propietario le pone $20 dólares cada semana; con ese dinero en enero hacía 196.3 kilómetros, en septiembre solamente 151 kilómetros, es decir que en 7 meses dejó de hacer 45.5 kilómetros; así que, para igualar esa distancia, debería desembolsar $6.01 adicionales.