Una volqueta que transportaba arena protagonizó un accidente de tránsito la mañana de este miércoles 18 de noviembre en la zona de la avenida El Espino, luego de presentar aparentemente problemas en los frenos.

La falla habría provocado que el vehículo pesado perdiera el control e impactara contra el muro de una propiedad privada, dejando daños materiales.

El percance también ocasionó la caída de un poste del tendido eléctrico y daños en la acera. Aunque el paso vehicular fue habilitado después de que grúas del Viceministerio de Transporte remolcaran la volqueta, los peatones transitan con precaución debido a la presencia de cables en el sector.

De acuerdo con el Observatorio de Seguridad Vial, se han registrado más de 1,237 accidentes relacionados con este tipo de vehículos de carga, que han dejado al menos 530 personas lesionadas y 75 fallecidas.