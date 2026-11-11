Ilobasco prepara sus tradicionales nacimientos de barro para Navidad

Las familias y cooperativas artesanales de Ilobasco, distrito ubicado en Cabañas, se preparan para la temporada navideña con la elaboración de nacimientos de barro.

El proceso incluye moldear, desmoldar y pulir cada figura, además de dejarla secar al sol, llevarla al horno y pintar sus detalles.

La preparación de cada pieza puede tomar aproximadamente una semana. La cooperativa Casa Artesanal comercializó más de 300 nacimientos durante la Navidad de 2025 y espera superar esa cifra este año con nuevos diseños.

Los precios varían según el tamaño y la calidad de las figuras. Los nacimientos en miniatura pueden encontrarse desde $3, mientras que otros modelos tienen precios de $6, $12 y hasta $800.