Iglesia de Soyapango visible luego del retiro de ventas informales

Durante décadas, la fachada de la parroquia San Antonio de Padua, en Soyapango, estuvo rodeada por puestos de venta, hoy el panorama es distinto tras el retiro de las estructuras instaladas en la acera, el templo vuelve a quedar visible.

Los residentes señalan que ahora pueden circular por la zona con mayor seguridad y tranquilidad.

Durante el fin de semana, otros puestos fueron retirados de diferentes sectores del centro de Soyapango, la intervención incluyó la calle Roosevelt, segunda calle oriente, calle Cuba, los alrededores del bulevar del Ejército y otros puntos del distrito.

Todo esto forma parte del plan que ejecuta la alcaldía de San Salvador Este, con el objetivo de recuperar calles y aceras y facilitar el paso de peatones y vehículos, mientras tanto, los comerciantes que durante años ocuparon estas zonas esperan ser reinstalados.