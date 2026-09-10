Iglesia da permiso a inmigrantes de no asistir a misa

Los católicos que viven en Estados Unidos podrán faltar a la misa dominical, sin importar su situación migratoria. La medida fue autorizada por el arzobispo de Indianápolis, monseñor Charles Thompson, ante el temor de algunos migrantes a ser detenidos o deportados.

Indianápolis es la séptima diócesis de Estados Unidos en tomar una medida similar, junto con Nueva Orleans, Nashville, Baton Rouge, Luisiana, y Columbus, Ohio, en medio del aumento de los controles migratorios. La dispensa entró en vigencia el 4 de septiembre y se mantendrá hasta el 30 de septiembre. La medida alcanza a unos 3.5 millones de católicos, según el directorio católico oficial de 2025.

El temor también está presente entre los salvadoreños que viven en Estados Unidos. Más de 170,000 compatriotas cuentan con el Estatus de Protección Temporal, TPS, cuyo plazo llegó a su fecha límite el 9 de septiembre. Aun así, la protección se mantiene de forma temporal, mientras se espera una decisión definitiva.