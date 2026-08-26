IFX invertirá US$6 millones en El Salvador para fortalecer infraestructura tecnológica

IFX anunció una inversión de US$6 millones en El Salvador durante 2026 y 2027, como parte de su estrategia de crecimiento y consolidación en el mercado salvadoreño.

Los recursos forman parte de un plan regional superior a US$400 millones, mediante el cual la compañía busca ampliar sus centros de datos para responder a la creciente demanda de aplicaciones de inteligencia artificial, fortalecer su red regional de fibra óptica y expandir sus operaciones de nube y ciberseguridad en América Latina.

La inversión también respalda el reciente ingreso de IFX al mercado salvadoreño, donde la compañía proyecta fortalecer su oferta de soluciones tecnológicas dirigidas a empresas y organizaciones que requieren mayor conectividad, capacidad de almacenamiento, seguridad digital y continuidad operativa.

El anuncio coincide con el estreno de la nueva identidad corporativa de IFX, como parte de una etapa enfocada en ampliar su presencia regional y acompañar los procesos de transformación digital de las organizaciones latinoamericanas.

Expansión de infraestructura en Latinoamérica

IFX cuenta con una red de 27 centros de datos en América Latina, diseñada para brindar servicios tecnológicos con altos estándares de disponibilidad, ingeniería certificada y soporte global.

En Centroamérica, la compañía puso recientemente en marcha el Data Center Orión, en Guatemala, considerado el centro de datos más nuevo de su operación en la región. Esta infraestructura ofrece una disponibilidad del 99.92 % y forma parte del plan de expansión tecnológica de IFX.

Con la inversión anunciada para El Salvador, la empresa busca reforzar su capacidad para atender las nuevas necesidades del mercado, especialmente ante el crecimiento de la inteligencia artificial, la migración de servicios hacia la nube y la demanda de soluciones avanzadas de ciberseguridad.

En Centroamérica, IFX puso en marcha el Data Center Orión, en Guatemala, el más reciente de la región. La instalación forma parte de los 27 centros de datos de IFX en Latinoamérica y ofrece una disponibilidad del 99.92 %, respaldada por ingeniería certificada y soporte global.