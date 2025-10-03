850 millones de personas a nivel mundial no tienen un documento de identidad en todo el mundo, por lo que al no ser inscritas al nacer pueden tener un acceso limitado o nulo a servicios y derechos fundamentales.

Según el alto comisionado de las Naciones Unidas, más de 4.4 millones de personas en el mundo son apátridas, es decir, que ningún país reconoce como ciudadanas, aunque la cifra real que podría rondar los 10 millones señala ACNUR.

A muchas de las personas apátridas se le niega el derecho a una nacionalidad, lo que puede desencadenar en algunas restricciones ya que no se les permite ir a la escuela, consultas médicas, obtener un empleo o contraer matrimonio.

Un alto porcentaje de estas personas son migrantes, lo que aumenta el riesgo de que sean víctimas de algún delito.

Muchos inmigrantes al carecer de documentación recurren a identificaciones falsas, enfrentándose a consecuencias legales.

Pese a que algunos de los migrantes no cuentan con ninguna identificación las autoridades del país en el que se encuentren pueden proceder con su deportación.

Al retornar a su país de origen los gobiernos deben priorizar garantizarles una identificación legal a estas personas sostiene el presidente del Consejo Latinoamericano y del Caribe de Registro Civil, Identidad y Estadísticas Vitales.

Hasta la fecha ACNUR ha ayudado a más de 550.000 personas a hacer efectivo su derecho a una nacionalidad, contribuyendo a reducir la apatridia.