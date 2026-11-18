Las autoridades de Estados Unidos y El Salvador reportaron dos detenciones por distintos delitos, una de ellas relacionada con un ciudadano salvadoreño en California y otra con un nicaragüense en San Salvador.

En California, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) mantiene bajo custodia a Óscar Rodríguez Ramos, un salvadoreño que cumplió 20 años de prisión por tres cargos relacionados con actos lascivos contra un menor de 14 años y abuso continuo de un niño.

Tras finalizar su condena, las autoridades carcelarias entregaron directamente a Rodríguez Ramos a ICE, que ahora tramita su deportación.

Por otro lado, en San Salvador, la Policía Nacional Civil (PNC) capturó a Juan Pablo Esquivel, un nicaragüense de 47 años, señalado de agredir a otro hombre con un cuchillo sobre la 3.ª Calle y 4.ª Avenida Sur.