Ariel Antonio Velásquez Morales, un salvadoreño, fue detenido por el ICE días después de ganar un millón de dólares de la Lotería Estatal de Massachusetts, en Estados Unidos.

Según la Oficina de Operaciones de Deportación de esa ciudad, agentes migratorios lo arrestaron en el barrio East Boston.

La oficina declaró que la obtención del premio condujo a su detención.

Las autoridades destacan que Velásquez contaba con una orden de deportación vigente desde 2014. Hasta el momento se desconoce el destino del premio.