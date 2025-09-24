El gobierno de Estados Unidos mantiene una campaña de reclutamiento para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que ofrece un pago de hasta 50,000 dólares y apela al patriotismo para sumar nuevos agentes.

Según el periodista Ernesto Cornejo de la RNA, la meta es cumplir con un millón de deportaciones antes de enero de 2025, lo que explicaría una pausa actual en operativos para entrenar al personal.

Preocupa que muchos aplicantes sean hispanos o descendientes de inmigrantes, un fenómeno similar al vivido en los años 80.

Esta estrategia, impulsada por la administración Trump, ha generado gran temor en comunidades de estados como California, donde hay familias con estatus migratorio mixto.