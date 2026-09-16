IA desarrollan su propio lenguaje dejando de lado a los humanos

Dos sistemas de inteligencia artificial sorprendieron al mundo al descubrirse que, cuando se reconocen entre sí, dejan de hablar en nuestro idioma y cambian a una especie de código propio hecho de sonidos que ninguna persona puede comprender.

Estas máquinas usan una tecnología llamada que les permite conversar a través de sonidos en lugar de palabras. La razón es simple: este método es más rápido y eficiente para ellas que hablar como lo hacemos las personas, ya que nuestro lenguaje fue pensado para que los humanos nos entendamos, no para que las máquinas se comuniquen entre sí de forma óptima.

El hecho generó inquietud y se volvió viral en redes sociales, donde muchos lo interpretaron como un paso hacia una mayor independencia de la tecnología frente al control humano.

No es la primera vez que ocurre algo así: ya en 2017, Facebook vivió un caso parecido con dos programas que inventaron sus propias expresiones para negociar entre ellos. Aunque los expertos aseguran que no hay motivo para alarmarse, el tema vuelve a abrir la pregunta de hasta dónde debemos supervisar a estos sistemas.