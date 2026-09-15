Hyrule Warriors llega a Switch 2 con una edición física que decepcionará a los coleccionistas

Hyrule Warriors: Age of Calamity llegará a Nintendo Switch 2 con una edición física que podría decepcionar a los coleccionistas, debido a su dependencia de contenido descargable.

La versión para la nueva consola utilizará una tarjeta llave de juego, un formato que permite descargar los datos del título desde internet en lugar de almacenarlos completamente en el cartucho.

Esta característica marca una diferencia frente a las ediciones físicas tradicionales, especialmente para quienes buscan conservar copias funcionales sin depender de servicios digitales.

Aunque la descarga no representa necesariamente un inconveniente para los jugadores habituales, sí plantea dudas sobre la preservación de videojuegos y el valor de las colecciones físicas.

