Huracanes registrados en el Pacífico

Tres huracanes se desplazan simultáneamente por el océano Pacífico: Karina, Lowell y Marie. Aunque la presencia de tres sistemas al mismo tiempo puede parecer alarmante, se encuentran separados y avanzan principalmente hacia el oeste. De acuerdo con especialistas, esta actividad es compatible por el fenómeno del niño, que favorece la formación de ciclones por las altas temperaturas del agua, la humedad y la poca variación en los vientos.

Marie es el más cercano a México: se encuentra a unos 815 kilómetros al oeste de Baja California Sur y registra vientos sostenidos de 155 kilómetros por hora. Mientras tanto, Karina avanza sobre aguas abiertas del Pacífico y Lowell se localiza al sur de Hawái.

Este panorama se presenta en una temporada que, según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, tiene un 69% de probabilidades de convertirse en la más intensa jamás registrada, sin embargo, el Centro Nacional de Huracanes señala que, por ahora, ninguno de los tres sistemas tiene prevista una trayectoria que los lleve a tocar tierra en el continente.