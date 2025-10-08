Frente a la costa oeste de México, Priscilla ha tenido vientos máximos sostenidos de alrededor de 175 kilómetros por hora y se movía hacia el oeste-noroeste a 15 kilómetros por hora.

El martes, las bandas exteriores del huracán ya se extendían por el estado mexicano de baja California Sur.

Mientras tanto, en el océano Atlántico, la tormenta tropical Jerry ha tenido vientos máximos sostenidos de 85 kilómetros por hora.

Los meteorólogos dijeron que se prevé que Jerry se fortalezca y se convierta en huracán en uno o dos días.